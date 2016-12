Storia di un'azienda del Mezzogiorno: Hydra Solutions goes to Europe!

Hydra Solutions è un'azienda nuova e dinamica che opera nel settore informatico.

In un contesto territoriale difficile come quello calabrese, in cui il successo sembrerebbe appartenere sempre ai "soliti noti", la giovane azienda cerca di scrollarsi di dosso i cliché e di distinguersi dal mucchio.

Viviamo ormai in un'epoca in cui cooperazione e multiculturalità sono principi imprescindibili da qualsiasi campo di applicazione: è impensabile credere di poter restare ancorati al vecchio retaggio dell'appartenenza territoriale, badando soltanto al proprio orticello giorno dopo giorno.

La giovane azienda rendese, di concerto con l’agenzia formativa EuroForm, ha stipulato una convenzione di tirocinio grazie alla quale allargherà con orgoglio (anche se solo per un periodo limitato di tempo) la propria famiglia: a partire da Giugno 2014, infatti, arriveranno Alexandre e Gonçalo, due giovanissimi programmatori portoghesi, che approderanno a Rende per unirsi ai professionisti in azienda e, insieme a loro, lavorare ad un progetto interessante ed innovativo.

L’ambito è quello del progetto europeo Leonardo da Vinci, nato per facilitare lo scambio culturale tra giovani ragazzi europei: il programma settoriale Leonardo da Vinci mira a rispondere sia ad esigenze didattiche che di apprendimento "di tutte le persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionali, nonchè degli istituti e delle organizzazioni preposti o interessati allo sviluppo di questo tipo di istruzione e formazione".

Per questo motivo l'azienda rendese ha deciso di aprire le sue braccia ai due ragazzi portoghesi, in un do ut des professionalizzante che arricchirà certamente entrambi.

Nelle sedi di Hydra Solutions avverrà uno scambio di culture e di intenti: Italia e Portogallo lavoreranno in sinergia al fine di formare professionalmente due giovani che si affacciano al mondo del lavoro e di creare un prodotto fresco e nuovo.

Hydra Solutions, tecnologia senza frontiere al servizio degli altri!